Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; j) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarında farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını, ifade eder." maddesindeki hükme göre okul öncesi ile ilkokul aynı kademede değildir. Bu bağlamda Anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi? sorusuna cevap arayacağız.

02 Şubat 2026 13:00
Anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi?

30 Ocak 2026 Tarihli ve 33153 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendinde; "(1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır: ç) Görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek olmak." Şeklinde genel hüküm bulunmaktadır.

Bu madde hükmüne göre diğer şartları da taşıyan bir öğretmenin yönetici olarak görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunması gerekmektedir.

Bu kadronu boş yada dolu olmasının bir önemi yoktur.

Bu konuyu şöyle izah edelim alanı Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı olan bir öğretmen diyelim ki Cumhuriyet Anadolu Teknik Ve Meslek Lisesine müdür olarak atanmak istiyor fakat atanacağı okulda Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı ve normu yok ama aynı türdeki diğer Atatürk Anadolu Teknik Ve Meslek Lisesinde Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı ve normu olduğuna göre alanı ve normu olmayan Cumhuriyet Anadolu Teknik Ve Meslek Lisesine müdür olarak atanabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi, 2. fıkrası, (ç) bendinde; "(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; ğ) Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği, alanı öğretmeni olmak şartları aranır." şeklinde Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği, alanı öğretmeni olmak özel şartı getirilmiştir.

Peki bu şart yani Anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanabilir mi?

Şöyle ki, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun;

"I - Örgün ve yaygın eğitim:

Madde 18 - Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur.

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

A) Okul öncesi eğitimi:

I - Kapsam:

Madde 19 - Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.

Bu eğitim isteğe bağlıdır." maddelerindeki,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; i) İlköğretim kurumları: Resmi ve özel ilkokul, ortaokul ile eğitim, öğretim, yönetim ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen imam-hatip ortaokulu ve ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okulları,

l) Okul öncesi eğitim kurumu: Okul öncesi eğitim çağı çocuklarına eğitim veren anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıfını, ifade eder." maddesindeki hükümlerine göre okul türlerini sınıflandıracak olursak; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olarak ortaya çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; j) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarında farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını, ifade eder." maddesindeki hükme göre okul öncesi ile ilkokul aynı kademede değildir.

Bu bağlamda bağımsız anaokullarında sınıf öğretmenliği normu olmadığına göre anaokulu ile ilkokul aynı türde okullar olmadığına göre sınıf öğretmenliği alan öğretmeni okul öncesi okuluna nasıl müdür olarak atanacak?

Dolayısıyla, anaokullarına, sınıf öğretmenliği alan öğretmeni müdür olarak atanamaz.

Ahmet KANDEMİR

