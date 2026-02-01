İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Altın ve gümüşte tarihi çöküş: 1980'lerden bu yana en büyük düşüş!
AK Parti'li Yazıcı: Türkiye yeni anayasa yapmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla'da yaptığı açıklamada, mevcut anayasanın darbeciler tarafından yapıldığını ve milletin kendi anayasasını oluşturmasının zamanı geldiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 18:51, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 18:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye yeni anayasa yapmalı ve bu anayasada millet damgasını vurmalı\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için kente geldi. Yazıcı toplantı öncesi Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde STK temsilcileri ile buluştu, ardından Kadın Azmağı'nda tekne turu yaptı. AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Apiterapi Merkezi ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Yazıcı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'ANAYASAYI MİLLET YAPAR'

Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu belirterek, "Anayasayı millet yapar. Egemenliğin sahibi millettir. Mecliste ve bazı binalarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazar. Peki, millet bugüne kadar anayasa yapma hakkını kullanabilmiş mi? Kullanamamış. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yapılan anayasalara baktığımızda, 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı döneminde, 1924 Anayasası ise kuruluş döneminde yapılmıştır. 1961 Anayasası'nı kim yaptı? Darbeciler yaptı. Bir başbakan ile iki bakanı idam ettirdiler, ardından anayasa yaptılar. Millet de bunu onayladı. Bugün yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nı kim yaptı? Onu da darbeciler yaptı\" diye konuştu.

'ANAYASAYA MİLLET DAMGASINI VURMALI'

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada yapılan 19 değişikliğin 12'si bizim iktidar dönemimizde gerçekleştirildi. En büyük değişiklik ise 2017 yılında, darbe girişiminin ardından yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirildi. Ancak yapılan bu değişikliklerin birbiriyle uyumu sağlanamadı. Millet, tam tekmil bir anayasayı yapma hakkını hala kullanabilmiş değil. Biz bunu arzu ediyoruz ve istiyoruz. Hemen her programımızda, kuruluş bildirgemiz dahil olmak üzere her seçim beyannamemizde bu hedef yer alıyor. Muhalefet partilerinin vaatlerinde bile anayasa beyannamesi var. Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı"


