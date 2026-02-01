İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
Ana sayfaHaberler Spor

Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı devirdi

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği, Thalisson ve Metehan'ın golleriyle Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 19:20, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 19:21
Yazdır
Gençlerbirliği Gaziantep FK'yı devirdi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nde goller 10'uncu dakikada Thalisson ve 77'nci dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan gelirken, Gaziantep FK'nın golünü 63'üncü dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

6'ncı dakikada Gençlerbirliği'nde sol kanatta Thalisson hücuma katıldı, topu önüne alarak ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top taca çıktı.

10'uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahasının soluna gelen topta Niang'ın vuruşu savunmadan sekerek yavaşladı. Araya giren Metehan topu kontrol etti. Kaleciden sıyrılarak vuruşunu yapan Metehan'ın şutunda savunmada Tayyip topu uzaklaştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Son olarak Thalisson'un dokunuşuyla top ağlara gitti: 1-0.

10'uncu dakikada Gençlerbirliği'nin sağ köşe noktasından Göktan'ın kullandığı kornerde kale önüne gelen topu kaleci Zafer tek yumrukla uzaklaştırdı.

17'nci dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanatta Koita, rakibinden sıyrılmak isterken ayağından fazla açtığı topu kontrol edemedi. Top savunmanın kontrolünde doğrudan auta çıktı.

18'inci dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanatta Koita, yerden savunma arkasına pasını ceza sahasına gönderdi. Niang'ın biraz uzağında kalan topu kaleci Zafer kontrol etti.

20'nci dakikada ev sahibi ekipte savunmadan Goutas, 3'üncü bölgeye uzun bir top gönderdi. Niang'ın başarısız kontrolünde kaleci Zafer araya girerek topu uzaklaştırdı. Ancak pozisyon öncesinde bayrak havadaydı ve karar ofsayt.

22'nci dakikada Gaziantep FK'da sol iç bölgede topu kontrol eden Camara, yerden derin bir pasla topu penaltı noktasına gönderdi. Bayo için topun şiddeti sert olunca kaleci Velho araya girerek topu aldı.

56'ncı dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta Sorescu son çizgiye indi ve yerden pasını ceza sahası sağ tarafına gönderdi. Bayo'nun gelişine vuruşunda savunmadan seken top, Bayo'nun eline çarparak auta çıktı.

63'üncü dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Sağ kanatta savunma arkasına sarkan Sorescu, yerden pasını ceza sahasına gönderdi. Sol tarafta Rodrigues'in gelişine vuruşunu kaleci çelmeyi başardı. Dönen topu kontrol eden Maxim, kale önünde boş durumdaki Bayo'ya pasını aktardı. Bayo'nun dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.

71'inci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Koita, sol iç bölgede topu kontrol ederek ceza sahasına sokuldu ve rakibinden sıyrıldı. Koita, sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Zafer soluna uzanarak topu kornere gönderdi.

77'nci dakikada Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçiren golü Metehan Mimaroğlu attı. Mimaroğlu, ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 2-1

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.


İLK 11'LER

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter

GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün(Dk.90 Varesanovic), Tom Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz(Dk. 68 Cihan Çanak), Sekou Koita, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Hanousek), M'Baye Niang(Dk. 59 Tongya)

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic (Dk. 84 Christopher Lungoyi), Deian Sorescu (Dk.84 Yusuf Kabadayı), Melih Kabasakal (Dk. 53 Kacper Kozlowski), Karamba Gassama(Dk. 84 Victor Gidado), Drissa Camara, Kevin Rodrigues, Alexandru Maxim(Dk. 84 Deniz Draguş), Mohamed Bayo

GOLLER: Dk. 10 Thalisson, Dk. 77 Metehan Mimaroğlu, (Gençlerbirliği), Dk. 63 Mohamed Bayo (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Metehan Mimaroğlu, Dimitrios Goutas, Oğulcan Ülgün, Sekou Koita, Tongya, Pedro Pereira (Gençlerbirliği) Melih Kabasakal, Anıl Demirci (Teknik Sorumlu) (Gaziantep FK.)



