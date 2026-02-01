İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İzmir'de şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak, Kemeraltı ve Alsancak başta olmak üzere birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Ekipler seferber oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 19:43, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 19:45
İzmir'de şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katını su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Konak ilçesindeki bazı caddelerle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda tıkanan rögarları temizledi. Ekipler, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşları araç kasasına alarak yolun karşısına geçirdi.

Esnaf, dükkanlarında biriken suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki bir çam ağacının yola devrilmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Alsancak semtinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri bu noktalarda da tahliye çalışması yürüttü.

Kordon'da su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen bir grup genç, çekici yardımıyla karşıya geçti.

Kordon'da 9 yıldır işletmecilik yapan Murat Okumuş, altyapı yetersizliği nedeniyle her yıl su baskınlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Esnafın zor durumda kaldığını belirten Okumuş, "Dünya çapında turizme açık bir yer bu durumda olmamalı. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir gelişme yaşamıyoruz. Esnaf zor durumda kalıyor." dedi.

Esnaflardan Ramazan Çetinkaya da yollarda oluşan çukurlar nedeniyle belediyeye başvurduklarını ancak çözüme ulaşamadıklarını dile getirerek, yüzeysel müdahalelerin kalıcı sorunları gidermediğini ifade etti.

Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bayraklı ve Gaziemir yer aldı.

Buca'daki Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde taşan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, vatandaşların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görüldü.

Mahalle esnafı Bahattin Kızılkaya, her yağmurda dükkanlarını su bastığını, bu nedenle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Altyapı sorunu yaşandığını belirten Kızılkaya, "Ufak bir yağmurda burası bu hale geliyorsa, büyük bir yağmurda burada ne sel, ne felaketler yaşanır çok merak ediyoruz. Yağmur berekettir, yağması iyidir. Şu an barajların ve bizim suya ihtiyacımız var. Yetkililer altyapıya özen göstersin." diye konuştu.

Ahmet Sevinç ise eşiyle akraba ziyareti için Buca'ya geldiğini belirterek, yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonunu su birikintisine düşürdüğünü anlattı.

Telefonunu bulamadığını belirten Sevinç, "Bu manzara beni üzüyor. İzmir'e en acil şekilde yardım gerekiyor. Yetkililer yardımcı olurlarsa seviniriz. Bizi de bu dertten kurtarmış olurlar." dedi.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.


