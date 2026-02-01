Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

İkinci dönem 'Bayrak Sevgisi' ile başlıyor
İkinci dönem 'Bayrak Sevgisi' ile başlıyor
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
İkinci dönem başlıyor: Uzmanlardan velilere önemli uyarılar
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
BDDK'dan borçlulara nefes aldıran karar: Kart ve kredi borcuna 48 ay vade
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
Yaşlılar için bakım sigortası geliyor: Devlet destekli yeni model yolda
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
TSK'nın Suriye'den çekilme şartları netleşti
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerasına inceleme
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Dijital Terörizme Karşı, Stratejik İletişim, Hukuk ve Devlet Refleksi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası tutuklandı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
BDDK yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Alacak davalarında son 15 yılda yüzde 366'lık yükseliş!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Bakan Tunç açıkladı: Hakimlere yeni takdir yetkisi yolda!
Ana sayfaHaberler Spor

Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Icardi, Kayserispor karşısında attığı penaltı golüyle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu Hagi'nin rekoruna ortak oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2026 22:10, Son Güncelleme : 01 Şubat 2026 22:12
Yazdır
Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 72. golünü kaydetti ve Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

32 yaşındaki böylece bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşayan Icardi, toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Hagi'nin rekorunu egale etti

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılıların tarihine geçti. Icardi, bu golle birlikte Galatasaray'da 72. golüne ulaşırken, sarı-kırmızılıların Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber