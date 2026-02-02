Yanan elektrikli otomobil 4 araca daha zarar verdi
İstanbul Zeytinburnu'nda, bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde yangın çıktı. Çevresindeki araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:15, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 08:29
Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Site sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.