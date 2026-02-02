Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Aydın'ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde üzerinde suya gömülen bir minibüste mahsur kalan 20 yolcu ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:29, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 08:30
Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti.

Söke'den geliş istikametinden Kuşadası girişinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Söke-Kuşadası kara yolu Argavlı mevkiinde de dağdan taş ve toprağın sürüklenmesi nedeniyle trafik bir süre durdu.

Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de sağanak etkili oldu.

"222 ihbar geldi"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, sağanakla mücadelede tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldi. Ekipler, sel ve su baskınlarına müdahalenin yanı sıra kapanan yolların açılması için de yoğun çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Belediyeler ile AFAD'ın, olumsuzluk yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Suya gömülen minibüsteki 20 yolcu kurtarıldı

İlçe merkezinde seyir halinde olan şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı.

Yarısından fazlası suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Minibüste mahsur kalan yolculara çevredeki vatandaşlar ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım eli uzattı.

Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapıların yardımıyla yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı.

