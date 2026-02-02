Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak

Yüzyılın Konut Projesi'nde şimdiye kadar 41 ilde 144 bini aşkın sosyal konutun hak sahibi belirlendi. Yeni haftada 10 ilde daha 36 bin 458 konut için kura çekilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:48, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 08:50
Yazdır
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 31 Ocak'ta 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

29 Aralık 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kuralar çekildi.

Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

"10 İLİMİZ İÇİN KURA HEYECANI"

Sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde 455.000 yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 sosyal konut için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" mesajını verdi.

Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.

2- 8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1.872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1.633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1.805, Kırıkkale'de 1.736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.


