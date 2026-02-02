Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
YÖK'ten Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Karar!

Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci maddesi uyarınca başka bir üniversitede lisansüstü eğitim görenlerle ilgili önemli bir karar aldı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci maddesi uyarınca, kadrosunun bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim imkanı bulunmayan araştırma görevlileri istekleri ve üniversitelerinin talepleri ile YÖK'ün onayı üzerine eğitim amacıyla kayıtlı oldukları yüksek lisans/doktora programlarının olduğu yükseköğretim kurumlarına görevlendirilebilmektedir.

Bu kişilerin tez aşamalarına geçmeleri halinde yine kadrolarının bulunduğu üniversitelerin talebi ve YÖK'ün onayı üzerine eğitimlerine bir yandan devam etmekle birlikte üniversitelerine tekrar dönebilmektedir.

Bu hususla ilgili olarak üniversiteler tarafından alınan ani kararları sona erdirmek ve araştırma görevlilerinin planlama yapabilmesi adına, yükseköğretim kurumlarının bu durumla ilgili kararını en az altı ay önceden yazılı olarak bildirmesine ve söz konusu bildirim yazısının resmi yazı ekinde YÖK'e sunulması gerekmektedir.

