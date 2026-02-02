Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Magazin

Armağan Çağlayan'dan camide başını örtmeyen ünlü kadınlara tepki

Fatih Ürek'in cenazesine gelen bazı kadın ünlülerin başörtüsü takması sosyal medyada gündem olmuştu. Armağan Çağlayan, Fatih Ürek'in cenazesi sonrası yaptığı paylaşımda "Nasıl yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olmuyor bence" diyerek bazı isimlere tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 08:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 09:11
Yazdır
Armağan Çağlayan'dan camide başını örtmeyen ünlü kadınlara tepki

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü şarkıcının cenazesine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

CENAZEYE KATILAN BAZI KADIN ÜNLÜLER BAŞINI ÖRTMEDİ

Cenaze törenine katılan ünlü isimlerin bazılarının başını örtmediği dikkat çekti.

Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan, şunları söyledi:

"Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz.

Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence.

Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence."

