Armağan Çağlayan'dan camide başını örtmeyen ünlü kadınlara tepki

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü şarkıcının cenazesine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

CENAZEYE KATILAN BAZI KADIN ÜNLÜLER BAŞINI ÖRTMEDİ

Cenaze törenine katılan ünlü isimlerin bazılarının başını örtmediği dikkat çekti.

Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan, şunları söyledi:

"Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz.

Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence.

Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence."