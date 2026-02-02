Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün yarın
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Genel Kurul'da gündem trafik cezaları!
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Ödeme sistemlerinde denetim sıkılaşıyor: TCMB 4 şirketin iznini kaldırdı
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Uluslararası öğrencilerin Türkiye tablosu: Akademi memnun, kariyer umutsuz!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Bugün kazanç, yarın risk: Konutu satıp altına girenler dikkat!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Savunmada Sanayisinde 2026 hedefleri: Uçak, motor, füze ve gemi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi kurmayları Ankara'da bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 10:52, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 10:52
Yazdır
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber