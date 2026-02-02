Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayımladı. Açıklanan programa göre mart ayındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı günleriyle örtüşüyor.

Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönemine ilişkin tatil günleri kesinleşti. Takvim, özellikle mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı dönemde

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

Resmi tatiller ikinci döneme yayılıyor

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ve yaz tatili tarihleri

Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Açıklanan takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri netleşmiş oldu.

