Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
Yüksek teknoloji ihracatına hava ve uzay araçları damga vurdu

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025'te 9,9 milyar dolar olurken bu ihracata 4 milyar dolarla hava ve uzay araçları damga vurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 11:26, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 11:28
Yüksek teknoloji ihracatına hava ve uzay araçları damga vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin teknoloji üretimini artıracak politikalara öncelik vermesi, ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'nin 2021'de 6 milyar 449 milyon 500 bin 718 dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, 2022'de 7 milyar 419 milyon 306 bin 290 dolara, 2023'te 9 milyar 171 milyon 701 bin 749 dolara çıktı.

Söz konusu ihracat 2024'te 8 milyar 800 milyon 859 bin 516 dolar olurken 2025'te 9 milyar 912 milyon 465 bin 760 dolara yükseldi.

Böylece, Türkiye'nin 2021-2025 dönemindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 53,7 arttı.

Hava ve uzay araçları imalatı ilk sırada

Türkiye'nin 9,9 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yıl 4 milyar 15 milyon 226 bin 624 dolarla ilk sırada "hava ve uzay araçları imalatı" yer aldı.

Bu kategoriyi 3 milyar 394 milyon 374 bin 795 dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 2 milyar 502 milyon 864 bin 341 dolarla "temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı" izledi.

Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında motorlu kara taşıtları zirvede

Türkiye'de orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 2025'te yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 102 milyar doları aştı.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı", 38 milyar 907 milyon 227 bin 246 dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bu sektörü, 19 milyar 88 milyon 868 bin 687 dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 18 milyar 576 milyon 341 bin 469 dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" ve 18 milyar 541 milyon 487 bin 210 dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" takip etti.

İmalat sanayi ihracatı içindeki pay yüzde 43,5'e çıktı

Böylece, Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025'te 112 milyar dolara yaklaştı.

Söz konusu değerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payında artış görüldü. Bu kapsamda, 2021'de yüzde 36,4 olan bu oran, 2022'de yüzde 36,9'a, 2023'te yüzde 40,3'e ve 2024'te yüzde 41'e yükseldi.

Türkiye'nin yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayisi içindeki payı 2025'te de yüzde 43,5'e çıktı.

