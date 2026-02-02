2026-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2026-EKPSS/Kura kapsamında engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ve detaylı bilgiler haberimizde.
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 11:44, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 13:01
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, tercih kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına yapılan engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılmıştır. Adaylar, sonuçlarını elektronik ortamda görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylı sayısal bilgiler ve puan aralıkları eklerde sunulmuştur.
Yerleştirme Sonuçlarına Erişim ve Ek Bilgiler
Kamuoyuna Bilgilendirme
