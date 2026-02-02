Kırklareli'nde motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak.
Kırklareli Valiliği, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler aldı.
Trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkması yasaklandı.