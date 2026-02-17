Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
2026 Yılında Kamu Personeli İçin Engellilik İndirimleri Ne Kadar Olacak?

2026 yılında kamu personeli için engellilik indirimleri, birinci derece engelliler için 12.000 TL, ikinci derece engelliler için 7.000 TL, üçüncü derece engelliler için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

Buna göre, engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre engellilik indirimi uygulamasından;

. Engelli ücretli, . Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, . Engelli serbest meslek erbabı, . Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, yararlanacaktır.

Gelir idaresince yayımlanan uygulama rehberleri de dikkate alındığında, Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır.

Engellilerin başvuruları sırasında 2007 yılı ve sonraki tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporlarının mevcut olduğunu beyan edenlerin bu raporları da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.

Defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilerek alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar.

Evvelce almış oldukları mevcut raporları ile başvuruda bulunanlar da raporlarının Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanların başvuru tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaları cihetine gidilmektedir.

Uygulamada; . İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi, . Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden söz konusu rapor tarihi, esas alınmaktadır.

2025 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir:

Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) 12.000 TL, İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş olanlar) 7.000 TL Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olanlar) 3.000 TL.

Kamu personeli olan ücretlinin kendisi engelli ise engellilik indirimi tutarı gelir vergisi kesintisi yapılırken ücret matrahından indirilerek uygulanır. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır.

Ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre dar mükellefiyete tabi kimseler hakkında bu indirim uygulanmayacaktır. Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir.

Öte yandan, 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir.

Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.


