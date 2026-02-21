Yurtdışı Aylıksız İzin Durumunda Alınan Hastalık Raporları Nasıl İzne Dönüştürülebilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108'inci maddesinin (D) bendinde,

"Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurtdışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan altı aydan fazla yurtdışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine bu durumun her yıl kurumuna belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilir."

(F) bendinde ise,

" Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 105'inci maddesinde hastalık iznine ilişkin düzenlemelere yer verilmekte olup, söz konusu maddeye dayanılarak çıkarılan ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" başlıklı 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6'ncı maddesinin 8'inci fıkrasında; "Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilmiş süreler dahilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dahilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü yer almaktadır.

Mülga DPB görüşleri ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memurun on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçirirken hastalanan memurun aldığı hastalık raporuna ilişkin hüküm yer almakla birlikte yıllık izin dışındaki kanuni izinlerini yurt dışında geçirirken hastalanan memurun aldığı hastalık raporuna ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı, aylıksız izninin bitiminde yurt dışından hastalık raporu alınması halinde de söz konusu hastalık raporunun ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenmesi ve raporun ve raporda belirtilen sürelerin ilgili dış temsilciliklerce o ülke mevzuatına uygunluğu açısından değerlendirilerek onaylanması gerekir.

Öte yandan, kamu görevlisinin hastalığının ve hangi tarihe kadar çalışmayacağının veya istirahat edeceğinin ifade edildiği hastalık raporunun ve raporda belirtilen sürelerin ilgili dış temsilcilikçe raporun düzenlendiği ülke mevzuatına uygunluğu bakımından onaylanması halinde söz konusu hastalık raporunda belirtilen sürenin memurun göreve başlaması gereken tarihten sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilmesi mümkün olabilecektir.



