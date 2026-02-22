Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Kendi İsteği İle Başka Bir Kuruma Geçici Görevlendirilen Memura Harcırah Ödenir Mi?

657 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, Sayıştay Kararı birlikte değerlendirildiğinde, kendi isteği ile başka bir kurumda geçici görevlendirilen memura harcırah ödenmeyecektir.

Haber Giriş : 22 Şubat 2026 00:10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek Madde 8'e göre;

"Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4'üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir."

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre" başlıklı 42'nci maddesine göre;

"Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz."

Bu mevzuat ışığında; 657 sayılı Kanunun Ek 8'inci maddesi çerçevesinde yapılan geçici süreli görevlendirme, kurumlar arası geçici görevlendirmeyi kapsadığı, personelin kendi kurum ve kendi kadrosuna bağlı bir görevlendirme değildir. Sayıştay 5. Dairesi kararında (S:99/298, T:15.03.2018); 657/Ek 8 kapsamındaki geçici süreli görevlendirmenin kuruma ait geçici bir görevin ifası anlamına gelmediği, görevlendirildiği kurumda asli bir görev ifa ettiği anlamında olduğu ve 6245 sayılı Kanununun geçici görevlendirmeye ilişkin hükümlerinin, geçici süreli görevlendirmelerde uygulanmasının mümkün olmadığı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak; kendi isteği ile farklı bir kurumda geçici süreli görevli olarak çalışan memur 6245 sayılı Kanunun 42'nci maddesinden yararlanamayacaktır.


