Memuriyet Mahalli İçinde Yapılan Tayinlerde Harcırah Ödenir Mi?

6245 sayılı Kanun ve 39 Nolu Genel Tebliğ birlikte ele alındığında memuriyet mahalli içinde yapılan tayinlerde harcırah ödenmemektedir.

Memuriyet Mahalli İçinde Yapılan Tayinlerde Harcırah Ödenir Mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun;

"Tarifler" başlıklı 3'üncü maddesine göre;

"Memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; başka yer: yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder."

"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icap ettiren haller" başlıklı 10'uncu maddesine göre;

"Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar"

39 Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğine göre;

"Büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır."

Bu mevzuata göre, memurun il mülki sınırları içinde memuriyet mahalli içerisinde kalan bir yerden başka bir ilçedeki memuriyet mahalli içerisinde kalan yere tayin olması, başka bir ifade ile yer değişikliğinin memuriyet mahalli içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmesi mümkün değildir.


