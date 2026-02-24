Memur, Ödenmeyen Emeklilik Yolluk Tazminatını Faiziyle Birlikte Talep Edilebilir Mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesine göre;

"A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele....

D) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) (Memurlar İçin TİS ile 13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir."

Isparta İdare Mahkemesinin kararlarında (T: 15/12/2020 - T:05/02/2021); polis memuru olarak görev yapmakta iken kamu görevinden ihraç edildikten sonra emekli olanların tazminat talepleri reddedilmesi üzerine açtıkları davalarda davacıların talep ettikleri tazminatın talep tarihi itibariyle işletilecek faiziyle birlikte ödenmesi yönünde karar verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararları (S: 2021/9161- 2021/3215) göz önüne alındığında; faizin, konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı sürelerde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığı olduğu; bu kaybın veya yoksun kalınan kazancın idareden istenebilmesi için idarenin doğrudan veya dolaylı bir kusurunun bulunmasının kural olarak gerekmediği ve söz konusu kaybın veya yoksun kalınan kazancın faiz ya da başka bir ad altında ödenecek tazminatla karşılanabilmesi için açık yasa hükmü aranmasının gerekmediği, söz konusu kaybın veya yoksun kalınan kazancın idarece tazmin edilmesi Anayasa'nın 125'inci maddesi ve hukuk devleti ilkesi gereği olduğu açık olup, memurun emekliye ayrıldığı tarihte hak kazandığı tazminatın aynı tarihte ödenmeyip başvuruda bulunduğu tarihte yasal faizi olmaksızın ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olmadığı belirtilmiş, başvurana tazminata hak kazandığı tarih itibariyle hesaplanacak yasal faizinin ödenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, memura ödenmeyen emeklilik yolluk tazminatının tazminata hak kazandığı tarihteki gösterge ve katsayı üzerinden yasal faiz işletilerek ödenmesi gerekir.



