Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
'Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil olundu' haberlerine yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Giriş : 02 Şubat 2026 13:43, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 13:43
Bakanlıktan bugün bazı basın yayın organlarında "Bakanlık, Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın tüm ülkeyi derinden etkilediği, Türk milletini yasa boğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir.

Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir.

Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız."

