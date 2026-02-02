2026-EKPSS Kura Sonuçları Açıklandı: Engelli Personel Yerleştirme

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında, tercih kılavuzunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 13.40'tan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanabilecektir.

Kura Usulü Yerleştirme Süreci

Kura yöntemiyle yapılan yerleştirme işlemleri, EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları için gerçekleştirilmiştir. Süreç, noter huzurunda şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır.

Sonuçlara Erişim Bilgileri

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 2 Şubat 2026 saat 13.40 'tan itibaren görüntüleyebilir.

saat 'tan itibaren görüntüleyebilir. Sonuçlara erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

ve gereklidir. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacaktır.

Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları