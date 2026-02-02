Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
2026-EKPSS Kura Sonuçları Açıklandı: Engelli Personel Yerleştirme

2026-EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 13:50, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 13:51
Yazdır
2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında, tercih kılavuzunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 13.40'tan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanabilecektir.

Kura Usulü Yerleştirme Süreci

Kura yöntemiyle yapılan yerleştirme işlemleri, EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları için gerçekleştirilmiştir. Süreç, noter huzurunda şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır.

Sonuçlara Erişim Bilgileri

  • Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 2 Şubat 2026 saat 13.40'tan itibaren görüntüleyebilir.
  • Sonuçlara erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.
  • Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacaktır.

Duyuru, adaylara ve kamuoyuna saygıyla iletilmiştir.

Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları

