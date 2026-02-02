Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Sarıyer açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da ocak ayı zam ayı oldu: En yüksek artış sağlıkta
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi salı günü açıklanacak
e-Devlet'e 25 milyar giriş: İşte en çok sorgulanan hizmetler
Borsa İstanbul dünya liginde: Getiride ikinci sıraya yükseldi!
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ocakta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün uçak bileti, en çok düşen ürün ise kadın elbisesi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 14:03, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 14:04
Ocakta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu. Bunu yüzde 57,95 ile yeşil soğan, yüzde 50 ile diş muayene ücreti, yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık, yüzde 48,29 ile kabak, yüzde 47,02 ile taze fasulye, yüzde 37,19 ile maydanoz, yüzde 37,14 ile otopark ücreti (saatlik), yüzde 36,86 ile dolmalık biber, yüzde 36,63 ile ev hizmetleri, yüzde 36,29 ile domates izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,68 ile resmi evraklarla ilgili ücretler, yüzde 35,25 ile diş çekme ücreti, yüzde 34,20 ile diş dolgu ücreti, yüzde 25,71 ile kargo ücreti oldu.

Geçen ay fiyatlar köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretinde yüzde 24,93, altın mücevheratta yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretlerinde yüzde 20,27, edebi kitaplarda yüzde 19,25 ve ameliyat ücretinde yüzde 16,45 arttı.

Fiyatı en çok azalan ürün kadın elbisesi oldu

Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu. Kadın elbisesi fiyatlarını yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek, yüzde 10,76 ile kadın gömlek, yüzde 6,96 ile kadın mont, yüzde 6,33 ile portakal, yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük), yüzde 5,42 ile çocuk eşofman, yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü, yüzde 2,79 ile çocuk montu, yüzde 2,30 ile kadın ayakkabı, yüzde 2,14 ile kadın pijaması (kışlık) oldu.

Geçen ay fiyatlar erkek montta yüzde 2,07, erkek botta yüzde 1,90, kadın botta yüzde 1,64 azaldı.

