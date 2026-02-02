Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre 23 Ocak itibarıyla bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 4,8'e yükselirken, sektör genelindeki toplam oran yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

EkoTürk'ün haberine göre ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 5,5 ile en yüksek seviyede bulunuyor. Kredi kartları ise bu oranı yakından izliyor. Her iki kalemde de 2023 ve 2024'te görülen düşük seviyelerin ardından son bir yılda belirgin bir artış yaşandı.

2023 sonrası yön değişti

Takip oranları, 2020'deki yüksek seviyelerin ardından 2022 ve 2023'te gerilemişti. Ancak 2024 itibarıyla yeniden yükselişe geçen oranlar, 2025 başından Ocak 2026'ya kadar olan dönemde hem ihtiyaç kredilerinde hem de bireysel kredi kartlarında hızlı bir artış gösterdi.