Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi

TÜİK'in geçen yıla ilişkin açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8 arttı.



Geçen yılın aynı ayına göre ise kamyonette yüzde 49,6 ve otomobilde yüzde 35,3 artarken motosiklette yüzde 38,1 ve traktörde yüzde 33,2 geriledi.



Toplam traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den 50 bin 237 artışla (yüzde 2,2 yükseliş) 2 milyon 315 bin 504'e çıktı.



Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu Manisa'da sayı 2 bin 944 artarak 111 bin 999'a ulaşırken, takip eden Konya'da bin 86 adetlik ilaveyle 105 bin 42'ye çıktı.



Üçüncü sıradaki İzmir'de traktör sayısı 2 bin 709 adetlik yükselişle 87 bin 213, bu kenti izleyen dördüncü sıradaki Bursa'da 2 bin 301 adet artarak 81 bin 204 oldu.



En fazla traktörün bulunduğu illerde sırasıyla Ankara'da 2 bin 684 artışla 75 bin 82'ye, Balıkesir'de bin 684 yükselerek 73 bin 816'ya, Denizli'de bin 309 ilaveyle 65 bin 715'e, Samsun'da bin 759 artarak 65 bin 328'e, Antalya'da bin 563 yükselerek 64 bin 927'ye ve Adana'da 344 ilaveyle 63 bin 157'ye ulaştı.



Ülkedeki her 3 traktörden biri 10 kentte bulunuyor



Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu 10 tarım kentindeki toplam sayısı 18 bin 351 adetlik artışla 793 bin 483'e çıktı. Ülkedeki traktörlerin yüzde 34,3'ü, başka bir ifadeyle her üç traktörden biri bu 10 kentte yer aldı.

Traktör sayısında 11'ince sırada yer alan Aydın'da ise artış bin 502 adet oldu. Bu kentte traktör sayısı 61 biz 547'ye çıktı.



50 binler kulübüne Afyonkarahisar ve Gaziantep katıldı



Türkiye'de 50 bin adedin üzerinde traktör bulunan şehir sayısı 2024'te 11 iken, geçen yıl 13'e ulaştı.

Afyonkarahisar, 970 adetlik artışla 50 bin 645 traktöre ulaşarak 12'nce sıraya yerleşirken; Gaziantep, 1387 adetlik ilaveyle 50 bin 34 adede çıktı ve 13'ncü sırada yer aldı.