Dolar 43,50 TL sınırında
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 43,49 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 17:43, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,4990
|43,5000
|43,4900
|Avro
|51,8580
|51,8590
|51,4380
|51,4390
|Sterlin
|59,8390
|59,8490
|59,4210
|59,4310
|İsviçre frangı
|56,6200
|56,6300
|55,8990
|55,9000
|ANKARA
|ABD doları
|43,4690
|43,5490
|43,4590
|43,5390
|Avro
|51,8180
|51,8980
|51,3980
|51,4780
|Sterlin
|59,7790
|59,9890
|59,3610
|59,5710