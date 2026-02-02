Okul bahçesi al renge büründü: 150 metrelik bayrakla ilk ders!

Öğretmenler ve öğrenciler, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla okula giriş yaptı.

Etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, bayrak sevgisini ve milli birlik duygusunu yansıtan anlamlı görüntüler oluşturdu.

