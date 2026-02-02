Esenler Otogar durağında metro raydan çıktı, ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Kirazlı Metro hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net