'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliye

Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
Gözler TÜİK'te: Yılın ilk enflasyon verisi yarın açıklanacak
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Altın ve gümüşteki düşüş devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekimi yapılacak
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
KAAN için geri sayım! Kritik testler başlıyor
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
Şarj istasyonlarında 2026 zammı!
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
İstanbul valiliği ve AKOM'dan fırtına uyarısı
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
ABD-İran Gerilimi ve Suriye: Kabine yarın toplanıyor
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Marmara ve Akdeniz'de şiddetli fırtına alarmı
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Çocuklara sosyal medya freni: 15 yaş altına erişim yasağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura heyecanı: 10 il daha belli oldu
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Projede sona yaklaşıldı: Başkentray Yenikent'e uzanıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliye

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla 19 Eylül'den bu yana tutuklu bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık ve tanık beyanlarını dinleyen heyet, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına hükmederken, davayı 26 Şubat tarihine erteledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 19:33, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 20:18
Yazdır
'İrtikap' davasında eski belediye başkanı ve 4 sanığa tahliye

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte tutuklu 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U., C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, Sungur ve 4 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Z.Ç. ile E.S. hakkında ise yardım eden sıfatıyla 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber