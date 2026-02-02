Vedat Şahin cinayetinin firari şüphelisi 12 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da, 12 yıl önce Vedat Şahin'in öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2026 20:46, Son Güncelleme : 02 Şubat 2026 20:46
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Şişli'deki Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014'te Şahin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.
Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan şüphelilerden E.D, sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Şüpheli E.D. hakkında tahkikat işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.