Vedat Şahin cinayetinin firari şüphelisi 12 yıl sonra yakalandı

Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan şüphelilerden E.D, sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net