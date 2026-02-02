Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayiine yönelik yeni bir finansman destek paketinin devreye alındığını açıkladı. Erdoğan, tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde, uygun koşullu bir finansman paketinin hayata geçirildiğini belirtti.

Paket kapsamında firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulurken, finansman maliyetlerinin piyasa şartlarının altında olacağı ifade edildi. Destekten yararlanacak işletmelere, istihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi sağlanacak.

Erdoğan ayrıca, paketin kredi kefalet paketiyle destekleneceğini, böylece KOBİ'lerin teminat sorunu yaşamadan finansmana erişebileceğini söyledi. İstihdamını koruyan KOBİ'lere ise KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sunulacağını kaydetti.