Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atanan Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, para politikası ve finansal istikrar alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle dikkat çekiyor.

Her iki isim de Merkez Bankası bünyesinde farklı birimlerde görev aldıktan sonra Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi olarak kritik kararlarda aktif rol üstlendi.

Fatma Özkul, ekonomi ve finans alanındaki akademik altyapısının ardından Merkez Bankası'nda özellikle makroekonomik analizler, enflasyon tahminleri ve para politikası stratejileri üzerine çalıştı. Uzun yıllar teknik birimlerde görev yapan Özkul, karar alma süreçlerinde veri odaklı yaklaşımı ve analitik çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Gazi İshak Kara ise kariyeri boyunca ağırlıklı olarak finansal piyasalar, bankacılık sistemi ve finansal istikrar alanlarında görev yaptı. Piyasa operasyonları, likidite yönetimi ve finansal sistemin izlenmesine yönelik çalışmalarıyla bilinen Kara, Merkez Bankası'nın uygulama tarafındaki deneyimiyle tanınıyor.

Para Politikası Kurulu'ndaki görev süreleri boyunca her iki isim de faiz kararları, enflasyon görünümü ve finansal istikrara ilişkin süreçlerde aktif sorumluluk üstlendi. Yapılan atamalarla birlikte, Merkez Bankası yönetiminde hem analitik politika üretimi hem de piyasa uygulamaları tarafında kurumsal hafızanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma ÖZKUL ve Gazi ishak KARA atanmıştır.

2 Şubat 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

