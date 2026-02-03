İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği

Bina tedbir amaçlı ekiplerce boşaltılırken, apartman boşluğunda oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.

