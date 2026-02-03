Yılın ilk ayında otomotiv pazarı yüzde 10'a yakın büyüdü

Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Okulun ilk günü 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Emeklilikte ikinci maaş: %30 devlet katkısı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yılın ilk ayında otomotiv pazarı yüzde 10'a yakın büyüdü

2026 yılı ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,77 oranında arttı.

Haber Giriş : 03 Şubat 2026 09:37, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 09:38
Yazdır
Yılın ilk ayında otomotiv pazarı yüzde 10'a yakın büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ocak 2025 verilerini açıkladı. ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75.362 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61.055 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artarak 14.307 adet oldu.

10 yıllık ortalamalara göre satışlar yüzde 77 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 77,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 84,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,7 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32.428 adetle yüzde 53,1 pay, B segmenti otomobiller 18.589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

SUV pazarı hızlı büyüdü

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,3 pay, 36.786 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12.966 adet satış ile Sedan, yüzde 18,3 pay ve 11.152 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli satışları üstünlüğünü koruyor

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 26.671 adetle yüzde 43,7 pay, hibrit otomobil satışları 18.774 adetle yüzde 30,7 pay, elektrikli otomobil satışları 11.304 adetle yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 4.203 adetle yüzde 6,9 pay, otogazlı otomobil satışları 103 adetle yüzde 0,2 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 32,7 artarak yüzde 1,4 pay aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber