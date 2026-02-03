Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Memurların aldığı zam ilk ayda eridi

Memurların aldığı zam ilk ayda eridi

2026 Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 çıktı. Memurların aldığı zam ilk aydan erimiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 10:07
Memurların aldığı zam ilk ayda eridi

Memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 6,85 enflasyon farkı ve yüzde 11 de toplu sözleşme zammı almıştı.

2026 ayının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 çıktı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların aldığı yüzde 11 toplu sözleşme zammının yaklaşık yarısı ilk aydan erimiş oldu.

