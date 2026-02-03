Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Ali Yalçın: Ücrette Denge/Alım Gücünde İyileşme İçin Reform Şart!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026 Ocak enflasyonunun yüzde 4,84 olarak açıklanmasının ardından ücret artışlarının daha ilk aydan eridiğini belirterek, kamuda ücret reformu ve seyyanen zam çağrısını yineledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk enflasyon verilerine dikkat çekerek kamu görevlilerinin alım gücünde yaşanan kayba vurgu yaptı.

Yalçın, 2026 Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak açıklandığını hatırlatarak, Hakem Kurulu Kararı ile verilen yüzde 11'lik artışın neredeyse yarısının daha ilk aydan eridiğini ifade etti. Söz konusu rakamın, son 5 yılın en düşük ocak ayı enflasyonu olmasına rağmen, son 11 ayın en yüksek aylık enflasyon verisi olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

En yüksek fiyat artışlarının gıda, ulaştırma ile konut, su, elektrik ve doğal gaz gibi zorunlu harcama kalemlerinde yaşandığını vurgulayan Yalçın, sabit gelirli kesimlerin bütçesinin her geçen gün daha fazla zorlandığını dile getirdi. Yaklaşan Ramazan ayının kamu görevlileri açısından ekonomik olarak zor geçeceğini ifade etti.

Hedeflenen ve beklenen enflasyonun tutabilmesi için önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 1'in altında seyretmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, aksi halde hedeflerin gerçekçi olmayacağını belirtti. Geçmiş dönemlerde 6 aylık enflasyon hesaplamalarında son ayların baskılanarak maaşlara yansıyacak artış oranlarının düşürüldüğünü savundu.

Enflasyon oranlarının düşmesinin ekonomik beklentiler açısından önemli olduğunu ancak bunun vatandaşın cebine yansımadığını ifade eden Yalçın, "Enflasyonun hızı düşüyor ama alım gücü artmıyor. Çünkü maaş ve ücretler hak ettiği düzeyde artırılmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında 2025 Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerini de hatırlatan Yalçın, Meclis önünde seyyanen zam taleplerini açıkça dile getirdiklerini belirterek, artık somut ve resmi adımların atılması gerektiğini söyledi.

Kamuda yıllar içinde oluşan ücret dengesizliğinin çalışma barışını bozduğunu ifade eden Yalçın, "Eşit işe eşit ücret" ilkesinin mevcut durumda karşılığını bulmadığını savundu. Ücret sistemindeki çarpıklığın sona erdirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, kamuda kapsamlı bir ücret reformu çağrısında bulundu.

Yalçın, açıklamasını; kamuda ücret reformunun acilen başlatılması, sosyal tarafların sürece dahil edilmesi ve 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi gerektiği çağrısıyla tamamladı. Mevcut sistemle 9. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin beklenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.


