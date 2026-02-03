Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelerde eğitim süresini 4 yıldan 3 yıla düşürmeyi planladığı "üç dönem" modeli eğitim dünyasını hareketlendirdi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sistemin akademik niteliği düşüreceği ve telafisi güç sorunlara yol açacağı konusunda uyardı.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Türk Eğitim-Sen, Üniversitelerde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesini öngören çalışma için bu modelin eğitime faydadan çok zarar vereceği görüşüne yer verildi.

"Eğitimde Süre Değil, Nitelik Esastır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündemdeki yeni modelle ilgili yaptığı açıklamada, yükseköğretimin nicelikten ziyade nitelik odaklı olması gerektiğini vurguladı. Geylan, "Bu denli köklü bir sistem değişikliği; pedagojik, akademik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kapsamlı bir etki analizi yapılmadan hayata geçirilemez" dedi.

3 Dönem Modeli Hangi Soruna Çözüm Getirecek?

Geylan, düzenlemenin gerekçelerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek YÖK'e şu kritik soruları yöneltti:

Somut İhtiyaç Nedir? Hangi programlarda, hangi veriler ışığında bu değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur?

Akademik Kalite Ne Olacak? Mezun niteliği, ölçme-değerlendirme kalitesi ve akademik üretkenlik nasıl etkilenecek?

Maliyet Analizi Yapıldı mı? Öğrenci, aile ve kamu açısından bir fayda-maliyet hesabı var mı?

Türk Eğitim-Sen'den Alternatif Çözüm: "Mevcut Sistem Korunsun, AKTS Limiti Artırılsın"

Üniversitelerin akademik takvimini kökten değiştirmeye gerek olmadığını savunan Geylan, çözüm için pratik bir yol haritası sundu:

"Önerimiz açıktır: Üç döneme geçmeden, mevcut iki dönem sistemi korunarak; dönemlik alınabilecek AKTS/kredi üst sınırı, başarılı öğrenciler için %25-%30 oranında artırılmalıdır. Böylece yeterliliği olan öğrenciler zaten 3 yılda mezun olabilir."

"Yaz Tatilinin Ortadan Kalkması Riskli"

Başkan Geylan, yaz aylarının öğrenciler için sadece tatil değil, aynı zamanda staj, çalışma hayatı ve sosyal gelişim dönemi olduğunu hatırlattı. Üç dönem sisteminin bu dengeyi bozacağını ve öğrencilerin iş dünyasına hazırlığını zayıflatacağını savundu.

Personel Üzerinde "Tükenmişlik" Riski

Sadece öğrencilerin değil, akademik ve idari personelin de iş yükünün sürdürülemez hale geleceğine dikkat çeken Geylan, şu uyarıları yaptı:

Akademik Üretkenlik Düşer: Öğretim üyelerinin araştırma ve projelere ayıracağı vakit daralır.

İdari Yoğunluk Kalıcılaşır: Kayıt, intibak ve mezuniyet işlemleri yıl geneline yayılarak personelde tükenmişlik yaratır.

Ticari Kaygı Şüphesi: Yükseköğretimin ticari bir hizmet sektörü gibi görülmemesi gerektiğini belirten Geylan, kampüs işletmelerinin geliri odaklı kararların meşruiyete zarar vereceğini ifade etti.

Sonuç: "Etki Analizi ve Paydaş Görüşü Şart"

Açıklamanın sonunda sürecin tüm paydaşlarla istişare edilmesi gerektiğini hatırlatan Talip Geylan, plansız atılacak adımların akademik dünyada telafisi zor yaralar açabileceğini vurguladı.