Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu vurgulayan Şimşek, aylık enflasyonun, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye gerilediğini belirtti.

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngördüklerini dile getiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti;

Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz.