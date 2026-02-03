Başıboş sokak köpeğinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan kurtulurken, o anlar caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köpeğin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalışsa da köpek peşini bırakmadı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan bir esnaf, duruma hemen müdahale ederek köpeği uzaklaştırmayı başardı.

