Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, ülkenin ana hedefinin tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformların hızlandırıldığını ifade etti. Açıklamasında, 2026 yılı ocak ayında ücret ve fiyat güncellemeleri ile olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 4,84 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65 seviyesine gerilediğini vurguladı.

Ocak Ayı Enflasyonunda Etkili Olan Faktörler

Gıda ve hizmet kalemleri öne çıktı.

Dönemsel arz koşullarına bağlı olarak taze sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynadı.

Temel mal enflasyonu aylık bazda ılımlı seyrederken, yıllık bazda yüzde 17,45 seviyesine indi.

Ekonomi Politikalarında Koordinasyon

Dönemsel gelişmelerin enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikalarının etkin ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformların hızlandırıldığına dikkat çekti.

Arz Yönlü Politikalar ve Gelecek Hedefleri

Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla enflasyondaki düşüşün desteklenmeye devam edileceği belirtildi.



