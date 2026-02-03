Adıyaman'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Gümrük Muhafaza'dan sınır ötesi kaçakçılığa darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Fransız Gümrük İdaresinin uluslararası iş birliği kapsamında yürüttüğü operasyonda, yaklaşık 16 ton ağırlığında 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Fransız makamları, Türk Gümrük Muhafaza ekiplerinin istihbaratı sayesinde gerçekleştirilen operasyonu "rekor" olarak nitelendirdi.

Gümrük Muhafaza'dan sınır ötesi kaçakçılığa darbe

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, sınır aşan organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü ulusal ve uluslararası faaliyetlerini, anlık bilgi ve istihbarat paylaşımıyla kararlılıkla sürdürüyor.

İzmir Aliağa Limanı'nda takibe alındı

Bu kapsamda yürütülen istihbarat ve risk analizi çalışmaları neticesinde; Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan hareket eden, Hollanda varışlı olan ve İzmir Aliağa Limanı'na transit olarak uğrayan bir konteyner mercek altına alındı. Yasal yükü "sigara" olarak beyan edilen konteyneri riskli olarak değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, söz konusu yükün nihai varış noktası olan Fransa'da beyan edilmeyeceği şüphesi üzerine durumu derhal Fransız Gümrük İdaresi ile paylaştı.

16 tonluk "rekor" yakalama

Türk makamlarından gelen anlık istihbarat doğrultusunda harekete geçen Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü ekipleri, Fos-sur-Mer Limanı'nda operasyon düzenledi. Yapılan aramada, piyasa değeri oldukça yüksek olan 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Fransız yetkililer, yaklaşık 16 ton ağırlığındaki bu yakalamanın "rekor seviyede bir operasyon" olduğunu belirterek, tütün kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fransız makamlarından teşekkür mektubu

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Fransız makamları, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu ileterek sağlanan etkili iş birliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle mücadelesini hem ulusal hem de uluslararası alanda kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

