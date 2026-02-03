Türk dostu Lord Hussain'den KGK'ya özel medya oturumu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Birleşik Krallık Temsilciliği tarafından organize edilen toplantıya KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz ve KGK kurucu üyesi Aynur Tattersall da katıldı. Tarihi İngiliz Parlamento binasındaki özel toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Lord Baron Hussain, Türk toplumuna önemli mesajlar iletti. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, geleneksel ve sosyal medya ile dijital mecralarda medya diplomasisinin önemine değindi. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, medya alanında işbirliği önerilerini paylaştı.

5 ÇAYI BULUŞMASI

Türkiye Dostu Lord Baron Hussain, (gerçek adıyla Qurban Hussain) ile klasik İngiliz geleneği olan 5 çayı buluşması modern diplomasi ve gazetecilikle birleşerek hem tarihsel hem de sembolik bir anlam kazandı. İngiliz-Pakistanlı liberal demokrat bir politikacı ve ömür boyu İngiltere soyluluk unvanına sahip olan Hussain, kendi yaşam öyküsünü anlattı ve Türk toplumu ile doğrudan bağ kurdu. Lord şöyle konuştu:

"14 yaşında bu ülkeye geldim. Babam burada çalışıyordu ve ailem ona katıldı. Burada büyüdüm, İngilizce'yi öğrendim, gönüllü sektörde, sendikada ve yerel siyasette yer aldım. 30 yıl önce ilk kez seçildim, ardından parlamentoya aday oldum. Başarılı olamasam da 2010 yılında partimden Alfred Lords'ta partiyi temsil etmem istendi. Başka ülkelerden gelen insanlar ve Türk dostlarım, İngiltere'de çok canlı bir topluluk oluşturdunuz. Büyükelçilerimizle ve birçok toplantıda birlikte hareket ederek Türkiye'nin ve Türk dostlarımızın davalarını destekliyorum. Türk toplumunun İngiliz siyasetine daha fazla katılması gerekiyor. Karar alma süreçlerine dahil olun; değişim ancak bu şekilde gerçekleşir. KKTC'nin haklarını savunmak, Türk toplumu olarak bizlerin sorumluluğudur. Bu ülkede hiçbir toplumun ilerlemesi için sınır yok. Hem Türkiye hem KKTC meselelerini destekleyerek İngiliz siyasetine katkıda bulunabilirsiniz. İş hayatında başarılı olabilirsiniz, birçok Türk iş insanı bunu başardı. Ancak siyasette daha aktif olmalıyız. Türkler, İngiltere'de kendi seçtiğiniz bir partiye katılın; İşçi Partisi, Muhafazakar Parti veya Liberal Demokratlar fark etmez. Ama Liberal Demokratlar'a katılırsanız çok memnun olurum."

DİM: MEDYA KÖPRÜLERİ KURUYORUZ

Daha sonra konuşan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, sosyal medya ve dijital mecralarda medya diplomasisinin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Medya diplomasisi, kültürlerarası köprü kurmak ve etik gazetecilik standartlarını yaygınlaştırmak demektir. Lord ile paylaştığımız 5 çayı, bu amaç için sembolik ve tarihi bir adım oldu. Gazetecilik, özellikle dijitalleşme ve sosyal medyanın etkisiyle hızla dönüşüyor. Sosyal medyanın geleneksel medyanın alanına girmesi, dezenformasyonun yaygınlaşması en büyük kaygılarımızdan biri. İstatistikler, sosyal medya paylaşımlarının yaklaşık %86'sının doğrulanmamış veya sahte içerik olduğunu gösteriyor. Tam da bu noktada Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) sorumluluk üstleniyor. Ülkemizde ve uluslararası alanda etkili bir meslek örgütü haline gelmemizde, buradaki temsilcilerin katkısı büyük. Sayın Hussain'e çok teşekkür ederim. Bu kabulü ve sıcak ilgisi bizi fazlasıyla gururlandırdı."

ÖZ: İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

KGK'nın 80 ülkede temsilciliği bulunduğunu hatırlatan Vatan Öz, Birleşik Krallık temsilcisi olarak KGK'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade ederek, Türk gazeteciler ve uluslararası basınla iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

"Bu protokol ve 'Lord ile 5 Çayı' buluşması, İngiltere'deki KGK faaliyetlerini güçlendirecek ve gazeteciler arası iletişim ile etik standartları pekiştirecek bir ilk oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Foreign Press Association (FPA)ile olası iş birliği alanlarını değerlendirdik. İngiltere'deki gazeteciler cemiyetleri ve konseylerle yürütülebilecek ortak çalışmaların ele aldık. FPA ile iş birliği için somut adımlar attık. FPA'nın sosyal medya hesaplarında KGK'nın paylaşımlarının yer alması anlamıydı."

KAYDA GEÇTİ

Buluşma, yalnızca bir çay molası değil, Türk medyası ve Türk-İngiliz kamu diplomasisi açısından tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Toplantıya, Dim, Öz ve Tattersall'ın yanısıra MÜSİAD UK Başkanı Türkan Akbaş da katıldı.



