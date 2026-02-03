Türkiye ile Özbekistan'dan serbest ve özel ekonomik bölgelerde yatırım ortaklığı

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ile Özbekistan'dan serbest ve özel ekonomik bölgelerde yatırım ortaklığı

Türkiye ile Özbekistan, serbest ve özel ekonomik bölgelerde karşılıklı yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturmayı amaçlarken iş birliği fırsatları için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 14:21, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 14:39
Yazdır
Türkiye ile Özbekistan'dan serbest ve özel ekonomik bölgelerde yatırım ortaklığı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmeler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'nın ardından önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında serbest ve özel ekonomik bölgeler alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı oldu.

İki ülkenin özel sektörleri serbest bölgelerin avantajından yararlanacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülke arasında serbest bölgeler alanında uzun vadeli bir iş birliği tesis edilecek. Böylece ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kurulması planlanan mekanizmalarla karşılıklı mal akışının artırılması ve iki ülkenin özel sektörlerinin Türkiye ve Özbekistan'daki serbest bölgelerin avantajlarından yararlanmaları için teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Bu adımın iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Ortak çalışma grubu oluşturulacak

Mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu için iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda serbest bölgeler ve özel ekonomik bölgelerin stratejik gelişimi için deneyim ve uzmanlık alışverişinin gerçekleştirilmesine, bu bölgelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesine, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturulmasına yönelik çalışmalar planlanıyor.

Ticaret hacminin artırılması ve iktisadi iş birliğinin ilerletilmesi noktasında her iki ülkenin serbest bölgelerinin etkili birer aktör olacağı değerlendiriliyor.

İmzalanan zaptla başarılı serbest bölge ve özel ekonomik bölge tasarımı, yönetimi ve tanıtım modelleri için deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanılacak.

İş birliği fırsatlarının keşfedilmesi ve değerlendirilmesi için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlenecek. Özbek yatırımcıların, Türkiye'deki serbest bölgelere yatırım yapmaları durumunda yabancı ve yerli sermaye ayrımı yapılmaksızın, bu bölgelerde sunulan teşviklerden yararlanmalarına imkan tanınacak.

Serbest bölgeler-Özbekistan ticaret hacmi geçen yıl 171,5 milyon dolar oldu

İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 3,1 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 2,1 milyar dolarını ihracat oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye'nin serbest bölgeleri ile Özbekistan arasında 78 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 171,5 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.

Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatında ise demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, otomobiller ve örme giyim eşyası ilk sırada geldi. Bu ülkeden dış alımda ise bakır ve bakırdan eşya, pamuk ve ipliği ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber