Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını deldi

Karşıyaka Mahallesi'nde, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası Yusuf Dayan'a ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki odanın duvarına çarptı.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı odanın duvarında hasar oluştu.

İhbar üzerine mahalleye giden AFAD ve belediye ekipleri, ev ve kayanın düştüğü noktada incelemelerde bulundu.

Ev sahibinin kardeşi İsmail Dayan, yağıştan dolayı kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Evde hasar oluştuğunu belirten Dayan, "Burası yatak odasıydı. O saatte burada kimse bulunmuyordu. Yoksa can kaybı da olabilirdi. Yetkilileri aradık. Allah razı olsun, AFAD Müdürü ve Sayın Valimiz çok ilgilendiler. Ekipler buraya geldi. Büyük bir kaya duvarı delmiş. Düşme riski bulunan başka bir kaya daha var. Ekipler onu da indirecek." dedi.