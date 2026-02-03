Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü

Bakan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 927 bin konutun yenilendiğini ve 100 bin yeni sosyal konut ayrıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 15:15, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 15:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un en acil ve ertelenemez ihtiyacı olduğunu vurguladı. İstanbul'da bugüne kadar 927 bin konutun dönüştürüldüğünü belirten Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Kurum, Türkiye'nin şehircilik tarihinde önemli bir dönemden geçtiğini ve sosyal konut projeleriyle milyonlarca vatandaşa yeni yuvalar kazandırıldığını söyledi.

Kentsel Dönüşümde İstanbul'un Rolü

Kurum, yapılan her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini ve bu süreçte 300 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yarısı Bizden Projesi kapsamında ise 80 bin 250 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Proje ile vatandaşların dönüşüme teşvik edilmesi için mali yükün yarısının devlet tarafından üstlenildiği belirtildi.

Deprem Sonrası Dönüşüm Çalışmaları

6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından 11 ilde hayatın durduğunu hatırlatan Kurum, afet sonrası 455 bin konutun tamamlandığını ve anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Bu süreçte 23 saatte 550 konut üretildiği ve toplamda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kentsel Dönüşümde Kamu ve Belediyelerin İşbirliği

Kurum, kentsel dönüşümün başarısında kamunun öncülüğünü esas aldıklarını ve devletin düzenleyici, planlayıcı ve finansal kolaylaştırıcı roller üstlendiğini belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Emlak Katılım Bankası ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın bu modelin başlıca uygulayıcıları olduğu ifade edildi. Belediyelerin işbirliğinin ise sürecin başarısı için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Sosyal Konut Projeleri ve Yüzyılın Konut Projesi

Kurum, sosyal konutların vatandaşların erişilebilir ve sağlıklı yuvalara kavuşması açısından önemli olduğunu belirtti. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edildiği, İstanbul'a ise 100 bin konut ayrıldığı açıklandı. Ayrıca ilk kez uygulanacak kiralık konut modeliyle konut fiyatlarının ve kiraların düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bahçelievler'de Yarısı Bizden Kampanyası

  • Bahçelievler ilçesi, İstanbul'un 39 ilçesi arasında Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünü gerçekleştirerek en aktif ilçe oldu.

Kurum, tüm belediyeleri kentsel dönüşüm projelerinde işbirliğine davet ederek, şehirlerin dirençli hale getirilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.


