Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medyada çocukları, engellileri ve yaşlıları "aşıları tam" gibi ifadelerle "sahiplendirme ilanı" şeklinde paylaşmasına karşı suç duyurusunda bulundu. İçeriklerin insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı olduğunu vurgulayan Bakanlık, ilgili paylaşımların derhal yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi için yasal süreci başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 15:40, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 16:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukları, engellileri ve yaşlıları hedef alan içeriğine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Söz konusu paylaşımlarda, hayvan haklarına dikkati çekme iddiası altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının "sahiplendirme ilanı" formatında sunulduğu, "aşıları tam" gibi ifadeler kullanılarak insanların "birer nesneye" indirgendiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."

