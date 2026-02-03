'ASSAN Group' soruşturmasında iddianame hazırlandı

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'ASSAN Group' soruşturmasında iddianame hazırlandı

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 15:50, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 15:57
Yazdır
'ASSAN Group' soruşturmasında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber