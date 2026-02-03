Genç astsubay kalbine yenik düştü

Astsubay Mert Necati Günay, 3 Şubat 2026 Salı günü sabah saatlerinde rahatsızlanarak Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç astsubay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net