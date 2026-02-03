Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 KGM çalışanı hayatını kaybetti

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağışlı sistem batıdan giriş yapıyor!
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
TÜİK enflasyonun 'yeni' sepetini açıkladı: Simit girdi, gazete çıktı!
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Bakan Kurum: İstanbul'da 927 Bin Konut Dönüştürüldü
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 KGM çalışanı hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları'na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Karayolları camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 16:23, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 16:24
Yazdır
Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 KGM çalışanı hayatını kaybetti

Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115'inci Erciş Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Uraloğlu'ndan KGM çalışanları için başsağlığı mesajı

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda "Van'da karla mücadele çalışmaları esnasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Karayolları camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber