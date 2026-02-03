2026-TR-YÖS/1 başvuru süresi uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2026 16:34, Son Güncelleme : 03 Şubat 2026 17:34
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanacak 2026-TR-YÖS/1 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 11 Şubat'a uzatıldı.
Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.